Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Правительство Великобритании во вторник, 24 февраля, - в четвертую годовщину начала войны РФ против Украины - расширило санкционный список против России на 297 позиций. Под ограничения подпали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов, говорится в уведомлении на сайте британского правительства.

Активы фигурантов списка на территории королевства заморожены, британским компаниям запрещено оказывать им любые услуги. В числе физических лиц под санкции подпал генеральный директор АО "Росатом Энергетические проекты" Андрей Рождествин - одновременно с самой организацией.

Лондон также ввел ограничения против девяти российских банков, в их числе - "Почта банк", "Фора банк", "Ак-Барс банк", "Точка банк", банк "Абсолют" и Транскапиталбанк (ТКБ).

Под санкции подпали также структуры "Росатома", включая АО "Русатом Оверсиз", "Транснефть" и ООО "Газпром СПГ Портовая". При этом операции с "Транснефтью" разрешены до 9 апреля.

В санкционный список внесены СПГ-завод НОВАТЭКа "Криогаз-Высоцк", Ступинская металлургическая компания, Уральский дизель-моторный завод, производитель гидроакустического оборудования "Дальприбор" и Алтайский приборостроительный завод "Ротор".

Среди подпавших под санкции организаций оказались компании из ОАЭ (142), Китая (39), Таиланда (3) и Индии (2), а также варшавская строительная фирма Alliance Capital. Ограничения также наложены на грузинские телеканалы "Имеди" и Postv - за распространение "вводящей в заблуждение информации" об Украине, в том числе о коррупции в стране.

Россия называет западные санкции «незаконными и неэффективными».

Источник: DW