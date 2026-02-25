 Житель Баку ранил двух племянников из-за водки | 1news.az | Новости
Житель Баку ранил двух племянников из-за водки

21:49 - Сегодня
В Баку мужчина ранил ножом двух племянников.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в поселке Гызылдаш Гарадагского района столицы.

Местный житель Тельман Мустафаев вместе с братом Эльманом и соседом Эльчином устроил пирушку в своем доме. После того как все трое перебрали спиртного, между ними возник спор из-за водки. Поводом для конфликта стала банальная нехватка водки - собутыльники начали в агрессивной форме требовать друг от друга купить еще алкоголя для продолжения банкета.

Два сына Эльмана Мустафаева - Фарид (2002 г.р.) и Эльнур (2009 г.р.) - постарались разнять мужчин. В это время Тельман Мустафаев, взяв нож, напал на своего брата Эльмана. Племянники, пытаясь остановить его, получили ножевые ранения.

Пострадавшие были госпитализированы, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления Тельмана Мустафаева и передали его следствию. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил мужчину к шести годам лишения свободы.

