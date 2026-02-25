Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67% - СМИ

Иран согласился снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,67%, числа, аналогичного согласованному в ядерной сделке 2015 года.

Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на арабского дипломата.

Утверждается, что Тегеран в рамках новых предложений по ядерной сделке согласился временно приостановить всю деятельность по обогащению сроком на семь лет.

"Однако, согласно этому предложению, существующие запасы высокообогащенного урана Ирана останутся внутри страны и не будут отправлены за рубеж", - говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о примерно 440 кг 60%-ного высокообогащенного урана, которыми Тегеран в настоящее время располагает. Этого, указывает телеканал, было бы достаточно для производства около 10–20 ядерных боеголовок малой мощности, и это, безусловно, самый важный аспект любой ядерной сделки.