Фонд соцзащиты обратился к гражданам из-за мошеннического видео о выплатах

Распространяемое в социальных сетях видео о том, что якобы «лицам, родившимся в период с 1932 по 2017 год, социальным фондом будет выплачено 1000 манатов», является ложным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана.

Отмечается, что в видео пользователям предлагается ознакомиться с «официальным списком» и другой информацией по ссылке, переход по которой может преследовать мошеннические цели - получение данных банковских карт и последующее хищение денежных средств.

«Не поддавайтесь на эту ложную информацию и ни в коем случае не переходите по указанной в ней ссылке», - отмечают в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.