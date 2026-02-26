Для кого предназначена новая полоса на улице Бакиханова? - Официальный ответ

На территории Ясамальского района, на выезде с улицы Аббасгулу Ага Бакиханова на улицу Джафара Джаббарлы, введена в эксплуатацию новая полоса, отмеченная знаками как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Для кого конкретно предназначена эта полоса? Как будут регулироваться правила безопасности и предусмотрена ли дополнительная разметка для водителей?

Как сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), на выезде с улицы А.А.Бакиханова на улицу Дж.Джаббарлы создана полоса для совместного использования пешеходами и пользователями средств микромобильности. Поскольку на данном участке отсутствует тротуар, лица, воспользовавшиеся пешеходным переходом, могут продолжать движение по этой полосе, передает 1news.az.

В ведомстве отметили, что это временное решение до обустройства полноценного тротуара.

«Граждане активно использовали этот участок дороги еще до создания пешеходной полосы. Учитывая близость школы, в определенное время суток здесь проходят около 1000 пешеходов в час.

Стоит отметить, что подобная практика широко применяется в городах с современной инфраструктурой, таких как Вена, Цюрих, Сан-Франциско, Мельбурн, Таллинн и Прага. На этом участке пользователи средств микромобильности должны двигаться, уступая дорогу пешеходам», - заявили в Агентстве.