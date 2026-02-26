Какая погода будет в Азербайджане в пятницу?

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром местами возможен слабый моросящий дождь, а вечером ожидаются осадки, которые к ночи могут усилиться. Северо-восточный ветер днем в некоторых местах будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит 3–5° тепла, днем - 6–8° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75–85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в том числе снег. Есть вероятность, что в отдельных регионах они примут интенсивный характер. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 3–6° тепла, днем - 6–10° тепла. В горах ожидается ночью 3–8° мороза, днем - 0–3° мороза.