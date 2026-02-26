Ереван ждет разъяснений: В Грузии застряло свыше 100 армянских фур

Ереван ждет разъяснений грузинской стороны в связи с задержанием армянских фур в терминале (TIR-парке) в Коби.

Об этом министр экономики Армении Геворк Папоян заявил журналистам.

Ранее сообщалось, что более 100 фур различных армянских экспортеров, преимущественно груженных стройматериалами, застряли на территории Грузии. Как сообщили Sputnik Армения сами перевозчики, проблема возникла 12 февраля: фуры были остановлены в терминале (TIR-парке) в Коби, расположенном недалеко от МАПП "Верхний Ларс" (Казбеги). Водители заявляют, что с документацией у них проблем нет, однако внятного объяснения причин задержки грузинская сторона им не дала.

Как отметил министр, этот вопрос он поднимал на встрече с грузинской коллегой Мариам Квривишвили в Ереване. По ее словам, данный вопрос не находится к компетенции ее ведомства, этим занимается финансовая полиция, которая подотчетна Минфину Грузии.

По словам Папояна, финансовая полиция, согласно информации грузинской стороны, усмотрела "определенные риски".

"Я попросил уточнить, о каких именно рисках идет речь, чтобы и мы, и наши хозяйствующие субъекты понимали, что можно ввозить, а что нет", – сказал министр.

Он добавил, что армянская сторона пока не получила разъяснений по поводу того, какие именно нарушения допустили хозяйствующие субъекты, из-за чего часть грузовиков продолжает оставаться на территории Грузии.

Министр воздержался от ответа на вопрос, есть ли в этом какой-то политический подтекст.

Напомним, в Службе доходов министерства финансов Грузии в беседе со Sputnik Армения заявили, что они не чинят никаких препятствий армянским перевозчикам. Там подчеркнули, что в отношении армянских водителей не применяются ужесточенные или специальные контрольные меры — речь идет исключительно о стандартных таможенных процедурах.

Традиционно около 40% всего транзитного потока через Грузию составляют армянские фуры. За последние 11 месяцев 2025 года армянские перевозчики выплатили порядка 23 млн долларов за транзит по территории Грузии.

Источник: Sputnik Армения