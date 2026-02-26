Уволены ли сотрудники Конфедерации профсоюзов Азербайджана? – Официальный ответ

«В последние дни на ряде новостных сайтов была распространена необоснованная и не соответствующая действительности информация об увольнении нескольких сотрудников Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана (КПСА).

Как сообщили Trend в КПСА, распространение подобных ложных и вводящих общественность в заблуждение сведений, наносящих ущерб деятельности и деловой репутации организации, недопустимо и не соответствует нормам журналистской этики, передает 1news.az.

«Призываем субъектов медиа уточнять информацию в официальных источниках перед публикацией, соблюдать профессиональную этику и требования действующего законодательства о СМИ. Просим медиа-структуры, распространившие данную ложную и необоснованную информацию о КПСА, опубликовать опровержение и впредь быть более внимательными в своей деятельности», - говорится в сообщении.