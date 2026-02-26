В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана объявлено желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемым ветром 27–28 февраля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Агдамском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гёйгёльском (Гяндже), Геранбойском, Тертерском, Бардинском, Сабирабадском, Сальянском, Билясуварском, Нефтчалинском, Зангиланском, Гаджигабульском, Джалилабадском и Гобустанском районах, в Мингячевире ожидается восточный ветер. В соответствии с оранжевым уровнем предупреждения, порывы ветра достигнут 20.8–28.4 м/с.

В других регионах страны объявлено желтое предупреждение: там прогнозируется восточный ветер со скоростью 13.9–20.7 м/с.