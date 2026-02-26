Армянские пограничники заменили российских на еще одном КПП на границе с Турцией

Армянские пограничники заменили российских на КПП "Ахурик" на границе с Турцией.

Об этом говорится в докладе об исполнении программы правительства на 2021-2026 гг, принятом кабмином в четверг.

В тексте, который был принят без обсуждения, отмечается, что с 1 марта 2025 г. на КПП "Маргара" на границе с Турцией службу осуществляют исключительно военнослужащие Погранвойск СНБ Армении.

"С начала 2026 г. на КПП "Ахурик" службу также осуществляют только военнослужащие погранвойск СНБ Армении. На данный момент нет каких-либо действующих пунктов пропуска на границе Армении, который бы не находился под полноценным контролем погранвойск СНБ Армении", — отмечается в сообщении.

Источник: Sputnik Армения