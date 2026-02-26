Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок проявит интерес к самоубийству

В четверг компания Meta объявила, что Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок младше 16 лет часто ищет изображения самоубийства или членовредительства.

Родители могут получить предупреждение, если используют функцию воспитания в Instagram, которая, как утверждается, дополняет существующие меры, призванные защитить подростков от потенциально вредного контента. Платформа подчеркивает, что придерживается строгой политики против продвижения или прославления подобного контента, пишет газета NU.nl.

В настоящее время Instagram блокирует подобные поисковые запросы, перенаправляя пользователей на вспомогательные ресурсы.

Начиная со следующей недели, жители США, Великобритании, Австралии и Канады смогут воспользоваться функцией оповещений. Позже к ним присоединятся жители Европы.

Тем временем на правительства оказывается все большее давление с целью принятия «австралийского запрета» на использование социальных сетей лицами младше шестнадцати лет. Франция, Дания и Великобритания, среди прочих, работают над планами по ограничению использования социальных сетей молодежью.