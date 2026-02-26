 В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО | 1news.az | Новости
В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
В соответствии с планом, утверждённым министром обороны, в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида в видах войск (силах), Отдельной общевойсковой армии, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии, а также специальных военных учебных заведений, действующих в подчинении Национального университета обороны, и в представительствах аппаратов военных атташе, аккредитованных в зарубежных странах, был проведён ряд мероприятий.

Об этом сообщили в минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, а также жертв Ходжалинского геноцида. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мемориальных церемониях было отмечено, что после возвращения к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на национальном уровне были предприняты шаги для того, чтобы Ходжалинский геноцид получил истинную правовую оценку. Постановлением Милли Меджлиса от 24 февраля 1994 года 26 февраля было объявлено Днём Ходжалинского геноцида.

Были особо отмечены целенаправленные действия, осуществляемые Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, и Фондом Гейдара Алиева по информированию всего мира о Ходжалинском геноциде.
В рамках мероприятий в 17:00 память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания. Были посещены памятники, воздвигнутые в память о жертвах геноцида, на уроках по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции, представлены фотовыставки, литературно-художественные композиции и фильмы.

