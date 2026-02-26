Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где должны состояться переговоры России и США.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель России прибыл в отель на тонированном мини-вэне в 16:25 по местному времени (18:25 мск). Отмечается, что американская делегация находится в Four Seasons с 14:00 — в отеле проходили неофициальные переговоры США с Украиной.

К моменту прибытия Дмитриева сотрудники местной полиции стали отгонять автомобили украинской делегации.

Как сообщал дипломатический источник РИА, спецпредставитель российского лидера встретится «по своей линии» с американскими представителями, специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.