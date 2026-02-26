Попытка обгона в Шамкире закончилась трагедией

В Шамкире произошло столкновение двух автомобилей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент случился 24 февраля около 16:00. Фахреддин Мамедов (1953 г. р.), управляя автомобилем ВАЗ-2106 на территории села Гасымалылар Шамкирского района, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Mitsubishi L200 под управлением Камиля Ибрагим оглу Мустафаева (1976 г. р.).

В результате происшествия водитель Ф. Мамедов скончался в Шамкирской центральной районной больнице, а пассажирка ВАЗа Нателла Салимова (1963 г. р.) получила травмы.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.