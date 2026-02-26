Кадры разрушающейся столичной поликлиники вызвали резонанс в соцсетях - ВИДЕО

В Сети распространились кадры плачевного состояния здания поликлиники №21, расположенной в столице.

На кадрах видно, что на стенах медицинского учреждения осыпалась штукатурка, образовались крупные трещины, а настенное покрытие полностью разрушено.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Oxu.Az в Бакинском главном центре здравоохранения сообщили, что входящая в структуру ведомства городская поликлиника №21 привлечена к текущему ремонту в соответствии с планом на 2026 год.

Отмечено, что ремонт медицинского учреждения запланирован на текущий год.