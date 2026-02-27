 Президиум НАНА ликвидируется? | 1news.az | Новости
Общество

Президиум НАНА ликвидируется?

First News Media13:13 - Сегодня
Президиум НАНА ликвидируется?

Президиум Национальной академии наук Азербайджана упраздняется, и структура управления учреждения будет полностью реформирована.

Основной причиной такого решения является фактическое отсутствие применения аналогичной модели в мире и построение научного управления на основе различных механизмов. сообщает Sfera.az.

В мировой практике фундаментальные и прикладные научные исследования в основном осуществляются университетами и специализированными научно-исследовательскими институтами. Университеты выступают не только как учебные заведения, но и как центры инноваций, производства технологий и коммерциализации научных открытий.

В текущей модели научная деятельность в стране на протяжении многих лет сосредоточена на институтах академии. Университеты в основном занимаются подготовкой кадров, обучением студентов и учебным процессом. Однако в мировой практике высшие учебные заведения также реализуют грантовые проекты, получают патенты, напрямую сотрудничают с промышленностью и выводят результаты исследований на рынок.

Источники сообщают, что проводимые структурные реформы направлены на ускорение интеграции научной деятельности в университеты, повышение исследовательского потенциала высших учебных заведений и укрепление инновационной среды. В новой модели университеты должны стать не только учреждениями, выдающими дипломы, но и центрами по производству научной продукции.

Согласно информации, помимо упразднения руководства, ожидаются серьезные изменения в структуре академии. Планируется упрощение механизмов управления, переопределение распределения полномочий и обновление модели деятельности институтов.

Ожидается, что решение будет официально объявлено в ближайшее время.

