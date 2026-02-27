 Тегеран отвергает условия Вашингтона, но переговоры о ядерной сделке продолжаются | 1news.az | Новости
First News Media13:40 - Сегодня
На переговорах в Женеве 26 февраля Иран отверг требования США по ликвидации трёх ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передаче всех запасов обогащённого урана Вашингтону, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то же время иранские официальные лица призвали не доверять публикациям СМИ, отметив, что «атмосфера», создаваемая WSJ и New York Times, не отражает реального состояния переговоров. По словам Эльяса Хазрати, главы информационного совета правительства Ирана, обогащение урана будет продолжаться «по мере необходимости», из страны не будет вывезено никаких материалов, рассматриваются и другие варианты, включая разбавление, а Иран стремится к снятию санкций.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи подчеркнул, что в ходе переговоров достигнут «хороший прогресс», и стороны приступили к обсуждению элементов будущего соглашения. Технические вопросы будут обсуждаться в Вене с понедельника, а в течение недели запланирован новый раунд переговоров.

Министр иностранных дел Омана аль-Бусаиди также заявил о «значительном прогрессе» в ходе консультаций между США и Ираном.

При этом, по информации журналиста Axios Барака Равида, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять бывшего президента Дональда Трампа Джаред Кушнер остались разочарованы итогами утренней встречи с иранской делегацией в Женеве.

Предыдущие раунды переговоров проходили 6 февраля в Маскате и 17 февраля в Женеве. По сведениям WSJ, ранее Иран предлагал временно приостановить обогащение урана, перевезти часть запасов в третью страну и заключить экономические соглашения с США.

