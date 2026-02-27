Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу Роберта Кочаряна

Суд отклонил ходатайство об отводе прокурора по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В Антикоррупционном суде рассматривается ходатайство обвинения о предъявлении Кочаряну и другим нового обвинения по делу 1 марта.

В ходе заседания адвокат еще одного из фигурантов дела, экс-начальника Генштаба Юрия Хачатурова, Мигран Погосян представил ходатайство об отводе прокурора Айка Ованнисяна. Он отметил, что ранее прокурор был следователем по делу «1 марта», следовательно не может быть объективным в оценке результатов следствия, сообщает Sputnik Армения.

Однако судья Саркис Погосян отклонил ходатайство, отметив, что никаких доказательств необъективности прокурора представлено не было.

В ходе следующего заседания защита Кочаряна намерена представить ходатайство о прекращении дела.

Суд состоится 4 марта.

Напомним, что дело 1 марта — это крупнейшее в истории современной Армении уголовное расследование, связанное с разгоном массовых протестов в Ереване после президентских выборов 2008 года. Тогда оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном заявила о фальсификации выборов, на которых победил Серж Саргсян.

Полиция и армия применили силу против митингующих. В результате столкновений погибли 10 человек (8 гражданских и 2 силовика), сотни получили ранения.

Главный обвиняемый по делу – Р.Кочарян. Ему предъявили обвинение в «свержении конституционного строя». Следствие считало, что он незаконно ввел в город армию против собственного народа.