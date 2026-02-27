Партия экс-начальника СНБ Армении отказалась от участия в выборах

Партия экс-начальника СНБ Армении Артура Ванецяна "Отчизна" не примет участия в выборах.

Об этом говорится в заявлении политической силы.

В партии заявили, что их подходы к вопросам, связанным с будущим Армении, отличаются от позиции других оппозиционных сил, что делает создание блоков нереалистичным.

Кроме того, увеличение числа оппозиционных сил, которые намерены участвовать в выборах, может распылить голоса избирателей, что отрицательно отразится на исходе голосования.

В связи с этим и рядом других факторов, в партии приняли решение не принимать участие в выборах.

Членов партии, а также поддерживающих и симпатизирующих ей в "Отечестве" призвали голосовать за реальную оппозицию – по собственному усмотрению.

Ранее о совместном участии в выборах заявили гражданская инициатива "АйаКве" ("Армянский голос") и политсила "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна.

Напомним, что 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы.

Источник: Sputnik Армения