Будет ли новое землетрясение? - Официальный ответ

«Как вы знаете, после землетрясения в Шамахе были зафиксированы афтершоки, которые продолжаются и в настоящее время».

Как передает 1news.az, об этом в заявлении АПА сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что возникновение афтершоков напрямую связано с высвобождением энергии, и это означает, что вероятности сильного землетрясения нет.