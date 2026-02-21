Президент Ильхам Алиев утвердил План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в НАР
Утвержден "План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы".
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжение направлено на обеспечение рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике, совершенствование инфраструктуры в этой области, дальнейшее улучшение снабжения питьевой и оросительной водой.
