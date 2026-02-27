В одном из районов Баку установлены новые светофоры

На перекрестке с интенсивным пешеходным движением установлены новые светофоры.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Для регулирования движения транспорта и пешеходов новые объекты установлены в Хатаинском районе столицы, на пересечении улиц Рамиза Кулиева и Джаваншира.

Проведенный технический анализ показал, что из-за естественного уклона дороги водителям было сложно вовремя заметить людей на проезжей части. Учитывая этот фактор, а также высокую интенсивность пешеходного потока вблизи Республиканской нейрохирургической больницы и объектов общепита, здесь были введены в эксплуатацию три пешеходных светофора и трехсекционные транспортные светофоры (типов L и A) с дополнительными пешеходными секциями.

Новое оборудование позволило обеспечить более безопасную и упорядоченную организацию дорожного движения на данном участке.

В ЦИУТ подчеркнули, что работа по установке новых светофоров на загруженных участках столицы будет продолжена.