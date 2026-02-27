Чужое золото под видом своего: подробности задержания в аэропорту Баку

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была пресечена попытка ввоза на территорию страны принадлежащего другому лицу золота общим весом 347 граммов. Контрабанда перемещалась с нарушением таможенных правил путем распределения между несколькими лицами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, четверо граждан Азербайджанской Республики, прибывших авиарейсом Шарджа - Доха - Баку, были подвергнуты тщательному таможенному досмотру при попытке покинуть таможенную зону через «зеленый канал».

В ходе осмотра у пассажиров были обнаружены незадекларированные таможенному органу золотые слитки марки «Pump» общим весом 300 граммов и золотые браслеты весом 47 граммов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что обнаруженные предметы принадлежат другому лицу и были переданы этим гражданам за рубежом для ввоза в Азербайджанскую Республику в обход таможенного контроля.

По факту проводится расследование.