Глава МИД Молдовы совершит визит в Азербайджан
Вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта посетит Азербайджан с официальным визитом.
Об этом заявил Report посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.
"В рамках визита в тот же день запланирован ряд встреч министра с представителями различных государственных структур Азербайджана", - сказал он.
Михай Попшой также примет участие в мероприятии, посвященном празднику встречи "Мэрцишор", которое состоится в посольстве Молдовы в Баку. В рамках этой встречи будет также организовано общение с представителями молдавской диаспоры.
