Совбез Армении обсудил реформы ВС, гибридные угрозы и защиту детей на онлайн-платформах - ОБНОВЛЕНО

Реформы армии и гибридные угрозы обсуждены в пятницу на очередном заседании Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, рассмотрены вопросы, касающиеся хода реформ ВС РА, меры по противодействию гибридным угрозам, применяемым против страны, а также темы, связанные с защитой детей на онлайн-платформах, включая соцсети.

В заседании, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие также президент Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

