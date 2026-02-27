 Совбез Армении обсудил реформы ВС, гибридные угрозы и защиту детей на онлайн-платформах - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Совбез Армении обсудил реформы ВС, гибридные угрозы и защиту детей на онлайн-платформах - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:15 - Сегодня
Совбез Армении обсудил реформы ВС, гибридные угрозы и защиту детей на онлайн-платформах - ОБНОВЛЕНО

Реформы армии и гибридные угрозы обсуждены в пятницу на очередном заседании Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, рассмотрены вопросы, касающиеся хода реформ ВС РА, меры по противодействию гибридным угрозам, применяемым против страны, а также темы, связанные с защитой детей на онлайн-платформах, включая соцсети.

В заседании, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие также президент Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

Источник: Новости-Армения

13:28

Заседание Совета безопасности Армении прошло в пятницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, опубликовав видеоролик.

Источник: Арменпресс

