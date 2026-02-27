Посол США в Израиле призвал дипломатов покинуть страну

Посол США в Израиле Майк Хакаби на фоне сообщений о возможном американском ударе по Ирану разослал своим подчиненным письмо, в котором призвал покинуть территорию еврейского государства сегодня.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, решение было принято после разговоров Хакаби с вышестоящими представителями Госдепартамента США минувшей ночью. Он порекомендовал воспользоваться для выезда аэропортом Бен-Гурион и вылететь в любую другую страну.

«Паниковать не нужно, но тем, кто хочет уехать, важно спланировать отъезд как можно скорее», - говорится в тексте письма Хакаби, содержание документа имеется в распоряжении NYT.

Ранее в пятницу посольство США в Израиле опубликовало официальное сообщение о согласовании Госдепартаментом выезда из страны тех сотрудников дипмиссии, которые не выполняют критически важных функций, а также членов семей дипломатов.