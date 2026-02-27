 Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран | 1news.az | Новости
Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран

First News Media17:06 - Сегодня
Китай настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Иран, пока ещё есть возможность улететь коммерческими рейсами. Тех, кто только планирует визит, просят отложить поездки из-за серьёзных рисков для безопасности. С таким заявлением в пятницу выступило государственное информационное агентство «Синьхуа».

Рекомендация прозвучала на фоне резкого обострения обстановки в регионе.

«Министерство иностранных дел Китая и посольство в Иране призвали граждан Китая усилить меры предосторожности и покинуть страну, пока есть возможность улететь коммерческими рейсами», — сообщает агентство со ссылкой на заявление ведомства.

Стоит отметить, что ситуация вокруг США и Ирана по-прежнему остается напряженной. Несмотря на вчерашние переговоры, сделку заключить не удалось, позиция стран до сих пор далеки друг от друга.

