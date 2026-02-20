В Азербайджане состоится 15-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

Заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев принял участие в 14-м заседании министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТТ), который состоялся в городе Туркестан (Казахстан).

Как сообщили в Министерстве экономики, заседание проходило под председательством заместителя министра национальной экономики Казахстана Асана Дарбаева. Выступивший на мероприятии заместитель министра экономики Ровнаг Абдуллаев отметил развитие в последние годы многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ. Было подчеркнуто, что наша страна предприняла важные шаги по углублению экономических связей со всеми государствами-членами ОТГ и упрощению взаимной торговли. Констатировалось, что двусторонние инвестиционные фонды, созданные Азербайджаном совместно с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном, создали условия для ускорения потоков капитала между нашими странами и финансирования промышленных и инвестиционных проектов. Было сказано, что начало операционной деятельности Тюркского инвестиционного фонда придаст импульс региональной экономической интеграции.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы углубления экономического сотрудничества в рамках ОТГ, упрощения торговых процедур, привлечения инвестиций, цифровой трансформации и др. Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения партнерства в сфере транспорта и логистики, а также повышения эффективности Среднего коридора.

Были подписаны Совместное коммюнике по итогам 14-го заседания министров экономики и торговли стран-участниц ОТГ и Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере торговли между государствами-членами ОТГ.

Было принято решение провести следующее 15-е заседание министров, ответственных за экономику и торговлю Организации, в Азербайджане во второй половине текущего года.

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева с заместителем министра торговли Турции Сезаем Учармаком. На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества в области расширения торгово-инвестиционных связей между Азербайджаном и Турцией, содействия развитию ненефтяного экспорта, цифровой торговли и др.