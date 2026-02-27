Саяд Аран об ужасах региональной медицины: «Пока «мини-падишах» не разрешит, скорая не приедет»

«Раньше существовало выражение «маленькие короли», теперь же появилось понятие «мини-падишахи»».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил депутат Саяд Аран в ходе сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правам человека во время обсуждения доклада Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

«Мне позвонили, я попытался помочь. Например, человек болен, но у скорой помощи «не хватает смелости» приехать в Баку. Оказывается, есть некое управление по скорой помощи, и пока его начальник не даст добро, машина не выедет. Ты кто такой? Почему именно ты должен давать специальное разрешение? Из-за этого «мини-падишаха» человек там чуть не умер. Что это за произвол, что за бесхозность?!

Видно, Теймур Мусаев (министр здравоохранения - прим. ред.) слишком мягкий человек. То ли у него не хватает прозорливости, то ли я не знаю, что происходит. Врачи не едут в регионы. А на самом деле - их не отправляют.

Людям приходится ехать в Баку, чтобы просто пройти рентген. Разве так можно? Приезжают сюда, проходят рентген, а потом везут ответы обратно в район своему врачу, мол, съездил туда-обратно», - отметил депутат.