Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТ

BP назначила Надира Иманова новым вице-президентом по финансовым вопросам компании в регионе Азербайджана, Грузии и Турции (АГТ).

Как сообщает Report со ссылкой на BP Azerbaijan, Иманов приступит к исполнению обязанностей с 1 апреля 2026 года. На этом посту он сменит Колина Аллана, который с 1 апреля вернется в Великобританию.

В настоящее время Иманов занимает должность вице-президента по финансам BP на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В новой должности он будет курировать финансовые вопросы компании в регионе АГТ и подчиняться старшему вице-президенту по финансам сегмента добычи и операций в лондонском офисе BP.

Надир Иманов станет седьмым вице-президентом BP в Азербайджане из числа граждан страны, который войдет в состав регионального руководства по АГТ.

Иманов обладает более чем 30-летним опытом работы в сфере планирования и коммерции.

В разные годы он руководил крупными командами и направлениями бизнеса BP в Азербайджане, Турции, Египте и Омане.