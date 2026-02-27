​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на март.

Март - месяц пробуждения природы, по мере постепенного потепления всё отчётливее ощущается приход весны. Однако, поскольку март является переходным периодом между зимой и весной, погода в этом месяце более переменчива по сравнению с другими месяцами. Несмотря на преобладание тёплой погоды, последовательное вторжение циклонов и антициклонов на территорию республики иногда приводит к резкому понижению температуры и сильным осадкам.

В марте текущего года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме, местами - немного выше нормы. Количество осадков за месяц в целом прогнозируется близким к климатической норме, на отдельных территориях - несколько выше.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, в отдельные дни возможны заморозки до −3 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 20–27 мм.

В городе Нахчыван, а также в Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 7-10 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −2…−7 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 19-24 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 22-44 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесанском и Гядабейском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 3–7 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −3…−8 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 18–23 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 36–52 мм.

В Восточном Зангезуре - Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах - средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 4–8 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −4…−9 градусов, днём - 7–12 градусов тепла, в некоторые дни - до 19–24 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 39–52 мм.

В Гяндже, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 7–11 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−5 градусов, днём - 9–14 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, местами - несколько выше, равной 19–48 мм.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6–10 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −1…−6 градусов, днём - 9–14 градусов тепла, в некоторые дни - до 19–24 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 1–6 градусов тепла, в отдельные дни морозы до −10…−15 градусов, днём — 6–11 градусов тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме, местами - несколько выше (норма - 23–90 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском районах, а также в Мингячевире, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 8–11 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−5 градусов, днём - 11–16 градусов тепла, в некоторые дни - до 23–28 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 24–45 мм.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6–9 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 4–9 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−3 градусов, днём - 10–15 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в отдельные дни морозы до −3…−8 градусов, днём - 7–12 градусов тепла, в некоторые дни - до 16–21 градуса тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 56–112 мм.

