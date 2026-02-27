 ​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане

Феликс Вишневецкий17:11 - Сегодня
​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на март.

Март - месяц пробуждения природы, по мере постепенного потепления всё отчётливее ощущается приход весны. Однако, поскольку март является переходным периодом между зимой и весной, погода в этом месяце более переменчива по сравнению с другими месяцами. Несмотря на преобладание тёплой погоды, последовательное вторжение циклонов и антициклонов на территорию республики иногда приводит к резкому понижению температуры и сильным осадкам.

В марте текущего года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме, местами - немного выше нормы. Количество осадков за месяц в целом прогнозируется близким к климатической норме, на отдельных территориях - несколько выше.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, в отдельные дни возможны заморозки до −3 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 20–27 мм.

В городе Нахчыван, а также в Джульфинском, Ордубадском, Садаракском, Шахбузском и Шарурском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 7-10 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 2-7 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −2…−7 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 19-24 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 22-44 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесанском и Гядабейском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 3–7 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −3…−8 градусов, днём - 8–13 градусов тепла, в некоторые дни - до 18–23 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 36–52 мм.

В Восточном Зангезуре - Джебраильском, Кяльбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах - средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 4–8 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −4…−9 градусов, днём - 7–12 градусов тепла, в некоторые дни - до 19–24 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 39–52 мм.

В Гяндже, Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Тертерском и Физулинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 7–11 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−5 градусов, днём - 9–14 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, местами - несколько выше, равной 19–48 мм.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6–10 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 3–8 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до −1…−6 градусов, днём - 9–14 градусов тепла, в некоторые дни - до 19–24 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 1–6 градусов тепла, в отдельные дни морозы до −10…−15 градусов, днём — 6–11 градусов тепла. Месячное количество осадков прогнозируется близким к климатической норме, местами - несколько выше (норма - 23–90 мм).

В Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском районах, а также в Мингячевире, Бейляганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 8–11 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−5 градусов, днём - 11–16 градусов тепла, в некоторые дни - до 23–28 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 24–45 мм.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 6–9 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает её. Ночью температура воздуха составит 4–9 градусов тепла, в отдельные дни возможны морозы до 0…−3 градусов, днём - 10–15 градусов тепла, в некоторые дни - до 20–25 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в отдельные дни морозы до −3…−8 градусов, днём - 7–12 градусов тепла, в некоторые дни - до 16–21 градуса тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, равной 56–112 мм.

Читайте по теме:

Какой будет погода в Баку в последний день зимы?

Поделиться:
235

Актуально

Xроника

В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

Экономика

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Xроника

В Азербайджане будет введено возрастное ограничение на доступ к соцсетям

Общество

Будет ли новое землетрясение? - Официальный ответ

Общество

Кямран Мамедзаде назначен генконсулом в Дубае

В одном из районов Баку установлены новые светофоры

​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане

Чужое золото под видом своего: подробности задержания в аэропорту Баку

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Тиктокерша «Koti» арестована

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Последние новости

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Свободную экономическую зону «Алят» - ФОТО

Сегодня, 18:15

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание - ФОТО

Сегодня, 18:00

Кямран Мамедзаде назначен генконсулом в Дубае

Сегодня, 17:52

Баку ведет переговоры о безвизе с десятками стран без миграционных рисков

Сегодня, 17:50

Эльмар Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии

Сегодня, 17:44

Джавидан Гусейнов назначен послом Азербайджана в Бахрейне

Сегодня, 17:41

В Азербайджане будет введено возрастное ограничение на доступ к соцсетям

Сегодня, 17:27

В одном из районов Баку установлены новые светофоры

Сегодня, 17:13

​​​​​​​Синоптики раскрыли прогноз погоды на март в Азербайджане

Сегодня, 17:11

Глава МИД Молдовы совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 17:09

Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран

Сегодня, 17:06

Чужое золото под видом своего: подробности задержания в аэропорту Баку

Сегодня, 17:03

Пресечена деятельность кибергруппировки, атаковавшей госсектор Азербайджана

Сегодня, 17:00

Будет ли новое землетрясение? - Официальный ответ

Сегодня, 16:43

Саяд Аран об ужасах региональной медицины: «Пока «мини-падишах» не разрешит, скорая не приедет»

Сегодня, 16:40

Пакистан сообщил о гибели 12 своих военных

Сегодня, 16:35

Посол США в Израиле призвал дипломатов покинуть страну

Сегодня, 16:30

В честь премьер-министра Эфиопии дан официальный обед

Сегодня, 16:23

ЦБА создаст платформу цифровой валюты

Сегодня, 16:20

В Азербайджане произошло землетрясение силой почти 5 баллов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:18
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50