Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али посетил Свободную экономическую зону «Алят» - ФОТО

Официальная делегация во главе с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али побывал в Свободной экономической зоне (СЭЗ) «Алят».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе состоявшейся в рамках визита встречи председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ «Алят» Валех Алескеров предоставил делегации подробную информацию о стратегическом географическом положении СЭЗ «Алят», расположении на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также ее растущей роли как формирующегося промышленного центра в Каспийском бассейне.

Отмечалось, что СЭЗ имеет уникальную законодательную базу и здесь применяется особый правовой режим для инвесторов. Жителям СЭЗ «Алят» предоставляется готовая к использованию внутренняя и внешняя инфраструктура, промышленные земельные участки, оснащенные современными инженерными и коммуникационными системами, а также широкий пакет финансовых и нефинансовых льгот.

Затем высокий гость ознакомился с деятельностью индустриального центра на территории СЭЗ.