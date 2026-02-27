Возбуждено уголовное дело в отношении лица, распространявшего оскорбительные материалы о студентах БГУ

В отношении лица, задержанного Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД за распространение фотографий студентов, возбуждено уголовное дело

Напомним, что ранее в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел поступили обращения о том, что неизвестный человек монтировал фотографии студентов юридического факультета БГУ, а также других высших учебных заведений, добавлял к ним оскорбительные надписи и распространял в социальных сетях, требуя деньги за их удаление.

В результате проведённых киберполицией оперативно-технических мероприятий по подозрению в совершении этих действий был задержан 28-летний Фахри Джабраилов.

В ходе расследования установлено, что Ф. Джабраилов осуществлял поиск в социальной сети TikTok по тегу «hüquq tələbələri», после чего получал фотографии и видеозаписи различных пользователей. Затем он с помощью программ искусственного интеллекта монтировал эти материалы, добавлял к ним оскорбительные надписи и повторно распространял их в социальных сетях через различные фальшивые аккаунты.

От студентов, обращавшихся к нему с просьбой удалить фото- и видеоматериалы, задержанный требовал различные суммы денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ф. Джабраилову предъявлено обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса, и он привлечён к следствию в качестве обвиняемого - расследование продолжается.

