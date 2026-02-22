В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

В Баку введен в эксплуатацию новый маршрут общественного транспорта.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, с учетом многочисленных обращений граждан с 22 февраля запущен дополнительный маршрут № 214A.

Маршрут соединяет поселок Рамана (улица Ф. Гаибова) с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу". В этом направлении автобусы курсируют с интервалом 13–15 минут. Стоимость проезда установлена в размере 0,55 AZN, оплата осуществляется в безналичной форме.

Источник: Report