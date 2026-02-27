Мадуро попросил суд США снять с него обвинение

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратился к американскому суду с требованием прекратить уголовное преследование венесуэльского политика на основании того, что США нарушили его конституционное право на самозащиту.

Об этом пишет AP.

Соединенные Штаты заблокировали венесуэльские средства для оплаты судебных издержек Мадуро, говорится в материале. «Мадуро, как глава государства Венесуэла, имеет право на то, что судебные издержки будут финансироваться правительством Венесуэлы», — написал адвокат.

Источник: РБК