В Казахстане проверяют возможные связи Эпштейна с чиновниками страны

Генеральная прокуратура Казахстана начала проверку возможных связей местных чиновников с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в том числе на предмет его вероятных контактов с бывшим премьер-министром и экс-председателем Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым.

"Как генеральная прокуратура, так и другие ведомственные органы проверяют эти факты - были или не были", - сообщил журналистам генпрокурор Берик Асылов. Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по установлению вероятных связей Эпштейна с Масимовым, он сказал: "Начали предварительную проверку".

Источник: ТАСС