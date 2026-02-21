 Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:25 - 21 / 02 / 2026
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы, состоявшейся 21 февраля 2026 года, стороны обсудили вопросы, вытекающие из партнерских отношений между двумя странами, возможности расширения повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную и международную ситуацию в сфере безопасности, представляющую взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по последним событиям на Ближнем Востоке, вопросам, вытекающим из первого заседания Совета мира в Вашингтоне, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.

20:54

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистан Мухаммад Исхак Дар и министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, региональные и международные события, в том числе первое заседание Совета мира, состоявшееся в Вашингтон при участии обоих министров.

Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать тесную координацию по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: Report

