Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы, состоявшейся 21 февраля 2026 года, стороны обсудили вопросы, вытекающие из партнерских отношений между двумя странами, возможности расширения повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную и международную ситуацию в сфере безопасности, представляющую взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по последним событиям на Ближнем Востоке, вопросам, вытекающим из первого заседания Совета мира в Вашингтоне, а также другим темам, представляющим взаимный интерес.

20:54

