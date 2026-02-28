СМИ: Израиль атаковал южные районы Ливана

Истребители израильских ВВС совершили утром не менее восьми налетов на военные базы и подземные сооружения шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его сведениям, интенсивным бомбардировкам подверглись горные районы Джебель-Суджуд и Эль-Лувейза, а также ущелье Вади-Бургуз.

Удары были нанесены также по окрестностям населенных пунктов Блат, Эль-Катрания и Эс-Сарира, где в последние дни была замечена активность шиитских боевиков.

Израильские самолеты продолжают находиться в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на малой и средней высоте.