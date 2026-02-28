Пентагон будет использовать ИИ в секретной военной сети

Компания OpenAI, разработавшая нейросеть ChatGPT, разрешит Пентагону использовать свои ИИ-модели в секретной сети.

Об этом сообщил глава OpenAI Сэм Альтман.

"Сегодня мы достигли договоренности с Военным министерством США о применении наших моделей в их секретной сети. <...> У нас есть два самых важных принципа в сфере безопасности: запрет на массовую слежку внутри [США] и ответственность человека за применение силы, включая автономные системы вооружений. Военное министерство согласно с этими принципами <...>, мы включили их в наше соглашение", - написал он в X.

Источник: ТАСС