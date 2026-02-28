Трамп о конфликте в Украине: Продолжение данной войны - это сумасшествие

Американский лидер Дональд Трамп считает сумасшествием продолжение конфликта в Украине после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса.

Об этом он сообщил 27 февраля, отвечая на вопросы ТАСС в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.

"Это сумасшествие. Продолжение данной войны - это просто… Это вызывает сожаление", - добавил Трамп.

Он не ответил на просьбу пояснить, приближаются ли, по его оценке, стороны к достижению договоренности об урегулировании в Украине. "Верно?" - спросил в заключение президент США, судя по всему, имея в виду свои высказывания о сожалении по поводу продолжения конфликта в Украине.