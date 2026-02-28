В Шамахы вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

В Шамахы вновь зафиксировано землетрясение.

Информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно данным, подземные толчки были зарегистрированы в 08:31 по местному времени в 23 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.

Магнитуда землетрясения, очаг которого залегал на глубине 13 километров, составила 3 балла.

Подземные толчки не ощущались.

В Шамахинском районе за два дня в шестой раз зафиксировано землетрясение.

Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что два землетрясения магнитудой 3,6 были зарегистрированы по местному времени в 02:01 и 03:38.

Согласно данным Бюро исследований землетрясений, оба подземных толчка произошли в 23 км к юго-западу от станции Пиргулу и ощущались в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой до 3 баллов.

