В Шамахы вновь произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО
В Шамахы вновь зафиксировано землетрясение.
Информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно данным, подземные толчки были зарегистрированы в 08:31 по местному времени в 23 километрах к юго-западу от станции Пиргулу.
Магнитуда землетрясения, очаг которого залегал на глубине 13 километров, составила 3 балла.
Подземные толчки не ощущались.
09:00
В Шамахинском районе за два дня в шестой раз зафиксировано землетрясение.
Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что два землетрясения магнитудой 3,6 были зарегистрированы по местному времени в 02:01 и 03:38.
Согласно данным Бюро исследований землетрясений, оба подземных толчка произошли в 23 км к юго-западу от станции Пиргулу и ощущались в эпицентре и близлежащих населенных пунктах силой до 3 баллов.
Источник: Report
