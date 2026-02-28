 МВД обратилось к гражданам в связи с кибермошенничеством | 1news.az | Новости
МВД обратилось к гражданам в связи с кибермошенничеством

First News Media10:47 - Сегодня
Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом быть внимательными к случаям кибермошенничества и с осторожностью относиться к звонкам и сообщениям с неизвестных номеров.

Как сообщает 1news.az, в обращении подчёркивается, что даже кратковременная невнимательность может привести к потере денежных средств и утечке личных данных.

Отмечается, что требования предоставить данные банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию со стороны лиц, представляющихся сотрудниками банка, а также обещания быстрой высокой прибыли являются признаками мошенничества. Информация о банковской карте, включая PIN-код и иные секретные данные, ни при каких обстоятельствах не должна передаваться третьим лицам. Ни один представитель банка или финансовой организации не запрашивает такие сведения по телефону или через сообщения.

Кроме того, особое внимание следует уделять звонкам через приложение WhatsApp. Лицам, которые, представляясь сотрудниками банка, требуют данные карты через мессенджер, доверять нельзя — это мошенники. Переход по неизвестным ссылкам, полученным в социальных сетях, также может привести к хищению личной и финансовой информации. В связи с этим во время звонков якобы от «технической поддержки» перед предоставлением каких-либо данных необходимо обязательно убедиться в надёжности собеседника, говорится в обращении.

