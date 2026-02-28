В центре Баку выявлены препятствия для проезда пожарной техники - ВИДЕО

По инициативе Государственной службы пожарного надзора МЧС и при участии Государственной службы пожарной охраны в Сабаильском районе Баку, на Площади Фонтанов и прилегающих улицах были проведены учения.

Как сообщает 1news.az, цель тренировки заключалась в оценке оперативной обстановки и проверке возможности подъезда спецтехники к условному месту пожара.

В ходе учений спецтехника, следовавшая по улицам Расула Рзы, Гаджи Зейналабдина Тагиева, Тарлана Алиярбекова, Абдулкарима Ализаде и Юсифа Мамедалиева в направлении Площади Фонтанов, должна была по сигналу условной тревоги приблизиться к «очагу пожара».

Во время проверки было установлено, что из-за хаотичной парковки личных автомобилей и других искусственных препятствий крупногабаритные пожарные машины не смогли свободно подъехать к месту условного возгорания.

Для устранения выявленных недостатков направлены обращения в соответствующие структуры, с ответственными за парковку лицами проведены разъяснительные беседы. Подчеркнуто, что парковка в непредназначенных для этого местах, а также установка искусственных препятствий на противопожарных проездах и дорогах недопустимы, поскольку это мешает работе пожарных и спасательных служб и может привести к трагическим последствиям.

С учетом изложенного МЧС вновь обращается к гражданам с просьбой парковать автомобили исключительно в установленных местах, соблюдая дистанцию и обеспечивая свободный проезд для пожарной и другой специальной техники, а также не создавать препятствий на противопожарных проездах и дорогах.