В Тегеране зафиксированы взрывы, удары нанесены по офису Хаменеи - ОБНОВЛЕНО
В субботу в центре Тегерана подвергся авиаударам на офис Верховного лидера Ирана, главную резиденцию Али Хаменеи.
Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Iran International.
Отмечается, что исход нападения пока неясен.
10:40
Взрыв произошел в Тегеране, над городом поднялся густой столб дыма.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
Дополнительная информация пока не приводится.
Позже гостелерадиокомпания Ирана сообщила о трех взрывах в центре Тегерана.
