В Тегеране зафиксированы взрывы, удары нанесены по офису Хаменеи - ОБНОВЛЕНО

В субботу в центре Тегерана подвергся авиаударам на офис Верховного лидера Ирана, главную резиденцию Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом сообщает сайт телеканала Iran International.

Отмечается, что исход нападения пока неясен.

10:40

Взрыв произошел в Тегеране, над городом поднялся густой столб дыма.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Дополнительная информация пока не приводится.

Позже гостелерадиокомпания Ирана сообщила о трех взрывах в центре Тегерана.