В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали 6 человек

По крайней мере шесть человек были госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии без сознания после давки, которая произошла в ходе традиционного "голого фестиваля" в японской префектуре Окаяма.

Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Так называемый голый фестиваль проходит в формате массового состязания, в ходе которого участники в набедренных повязках на территории храмового комплекса борются за деревянные жезлы "синги", которые согласно поверью приносят удачу. По данным полиции, давка произошла в момент, когда в главном зале храма погасили свет и "синги" были брошены в плотную толпу. По данным организаторов фестиваля, в этом году в мероприятии приняли участие порядка 10 тыс. человек. Организаторы уже принесли извинения, признав, что меры безопасности оказались недостаточными.

Традиция "голого фестиваля" в Окаяме насчитывает более 500 лет.