 В Иране объявили джихад против США и Израиля
В Иране объявили джихад против США и Израиля

First News Media14:46 - Сегодня
Иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля, передает агентство Tasnim.

Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

"Народ Ирана и исламского мира жаждут мести за кровь невинного убиенного лидера революции. Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира", — заявил аятолла.

