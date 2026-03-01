ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации нескольких десятков командиров Вооруженных сил Ирана.

«Ликвидированы 40 командиров — оборонное руководство иранского террористического режима уничтожено», — говорится в сообщении.

По информации военных, в числе ликвидированных военачальников Ирана — глава Генштаба Вооруженных сил республики Абдулрахим Мусави.

В ЦАХАЛ назвали уничтожение иранских командиров в ходе операции «Рычащий лев» «историческим ударом», который стал возможен благодаря действиям израильской разведки.

Источник: Газета.ру