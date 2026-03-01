СМИ: ЦРУ и «Моссад» несколько месяцев вычисляли местонахождение Хаменеи

ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи перед его убийством, и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоится встреча высокопоставленных иранских чиновников, в которой он сам примет участие.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В конечном итоге Соединенные Штаты и Израиль решили скорректировать время своей атаки, говорят чиновники, знакомые с ходом принятия решения. Первоначально удар планировали нанести ночью, но затем перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.

По словам источников, знакомых с разведданными, ЦРУ передало информацию о местонахождении Хаменеи «высокой степени достоверности» Израилю. Используя эти сведения и свои собственные, тот провел операцию, которую планировал в течение нескольких месяцев, с целью убийства высокопоставленных иранских лидеров.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), в преддверии кампании высшее военное руководство Израиля, включая командующего ВВС, главу военной разведки и директора «Моссада», регулярно посещало Вашингтон с целью планирования. В декабре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где они согласились, что операция будут оправдана, если Иран продолжит работу над ядерной программой. В феврале политики снова встретились в Белом доме.

Источник: РБК