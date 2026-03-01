Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи
Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
Как передает телеканал Al Jazeera, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - сказал он.
Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.
Источник: Report
