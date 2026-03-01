 Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи

First News Media14:20 - Сегодня
Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи

Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

Как передает телеканал Al Jazeera, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - сказал он.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

Источник: Report

Поделиться:
690

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью ...

Политика

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а ...

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

В мире

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

В мире

СМИ: Танкер Маршалловых островов поврежден из-за удара у Омана

Арагчи заявил в беседе с Фиданом о решимости Ирана к самообороне

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Иран нанес ракетный удар по Израилю

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана

Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ударов США и Израиля по Ирану

В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки Али Хаменеи

Трамп: Операция США против Ирана - шанс, который выпадает раз в несколько поколений

Последние новости

СМИ: Танкер Маршалловых островов поврежден из-за удара у Омана

Сегодня, 16:33

Арагчи заявил в беседе с Фиданом о решимости Ирана к самообороне

Сегодня, 16:30

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:29

Иран нанес ракетный удар по Израилю

Сегодня, 16:23

В Нахчыване в воинской части начался пожар

Сегодня, 16:11

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

Сегодня, 16:08

«Восьмерка» ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 206 тыс. б/с с апреля

Сегодня, 15:48

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

Сегодня, 15:45

Азербайджан обеспечивает эвакуацию из Ирана граждан страны и иногосударств, а также членов дипмиссий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:19

В Иране объявили джихад против США и Израиля

Сегодня, 14:46

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Сегодня, 14:41

ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана

Сегодня, 14:27

Пезешкиан заявил о праве Ирана на месть за смерть Али Хаменеи

Сегодня, 14:20

Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации

Сегодня, 13:58

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Сегодня, 13:56

Президентская администрация Ирана: Пезешкиан находится в безопасности

Сегодня, 13:27

СМИ: Погиб глава полицейской разведки Ирана

Сегодня, 13:12

Завтра в Баку будет пасмурно, но без осадков

Сегодня, 12:42

СМИ: ЦРУ и «Моссад» несколько месяцев вычисляли местонахождение Хаменеи

Сегодня, 12:37

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана, находящимся в странах Ближнего Востока, усилить меры личной безопасности

Сегодня, 12:13
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50