Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили союзнические отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены напряженная ситуация в сфере безопасности в регионе и продолжающаяся военная эскалация.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, оказывающей серьезное влияние на мир и безопасность в регионе.

Была отмечена важность проявления сдержанности сторонами конфликта, недопущения расширения военного противостояния и принятия шагов по снижению напряженности.

Подчеркнута необходимость урегулирования противоречий политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами и принципами международного права.

В рамках телефонного разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Источник: Report